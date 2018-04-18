HABER

Almanya'da 169 Türk kadın bilgisayar sertifikası aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

Almanya'da bilgisayar kursunu başarıyla bitiren 169 Türk ev kadınına sertifikaları törenle verildi - 62 yaşındaki kursiyer Top: - "Çok memnun kaldım. Evde bilgisayarım da oldu. Çocuklarımla ve torunlarımla güzel vakit geçiriyorum"

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki 10 cami derneğinde düzenlenen bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan 169 Türk ev kadını, sertifikasını törenle aldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eyalet kadın kolları tarafından Ratingen, Grevenbroich, Duisburg Eyüp Sultan, Duisburg Merkez, Duisburg-Wanheimerort, Duisburg-Beck, Moers, Monnheim, Krefeld, Kempen, Wuppertal ile Dinslaken cami derneklerinde düzenlenen kurslara yoğun ilgi oldu.

Düsseldorf Kadın Kolları Başkanı ve Kurs Koordinatörü Kıymet Yavuz, yaklaşık 6 ay içerisinde onar kişilik gruplar halinde bilgisayar kursu eğitimi verdiklerini belirtti.

Yavuz, "Ev hanımlarından gelen talep üzerine bilgisayar kursları açtık. Diğer bölgelere de güzel bir örnek oluşturacağını düşünüyorum. Ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendireceği ve kendilerini geliştirebileceği bir hayali gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşıyoruz. Kurslardan güzel ve verimli sonuçlar aldık. Biz de eyalet kadın kolları olarak sonuçtan mutlu olduk." dedi.

Kursa gelen annelerin akşam ev ödevlerini yaparken çocukları ve torunlarından yardım istediklerini söyleyen Yavuz, "Hanımların sonsuz azim ve bitmek bilmeyen gayretlerine şahit olduk. Kendilerinin özgüvenlerinin arttığını müşahede ettik. Öğrenmenin yaşının olmadığını gördük." ifadesini kullandı.

Kursiyer 62 yaşındaki Münevver Top, böyle bir kursun olacağını duyduğunda fırsatı kaçırmak istemediğini dile getirerek "Bilgisayar kursuna gidecek zamanım yoktu, bu benim için bir fırsat oldu. Çok memnun kaldım. Evde bilgisayarım da oldu. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.

50 yaşındaki kursiyer Ayşe Baş ise "Yaklaşık 6 ay süren kurs sonunda bilgisayar kullanmayı öğrendim. DİTİB tarafından açılan kurslara bundan sonra da devam edeceğim." dedi.

Kursiyerler uzman eğitmenler tarafından word, excel, power point programlarının yanı sıra, internet ve elektronik posta kullanımı konularında eğitildi.

ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
İstanbullular yarına dikkat! Geri geliyorİstanbullular yarına dikkat! Geri geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar kursu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.