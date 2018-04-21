Almanya'da 2 Türk'e saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 kişi, 1'i kadın 2 Türk'e önce sözlü hakarette bulundu, daha sonra yanlarındaki köpekle de saldırdı.
Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, dün akşam saatlerinde Lichtenberg ilçesinde biri 56 yaşında kadın, diğeri 36 yaşında erkek 2 Türk'ün yabancı düşmanı 2 kişinin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi.
Saldırganlardan birisinin kadını boğazından tutarak yere ittiği kaydedildi.
Gazete, saldırganların daha sonra yanlarındaki köpeğe ısırma talimatı verdiğini, pitbull cinsi köpeğin de adı açıklanmayan erkeği bacağından ısırdığını yazdı.
Çevredekilerin 2 Türk'ün yardımına koşması üzereni saldırganların kaçtığı belirtildi.
Berlin polisine bağlı devlet güvenlik birimi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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