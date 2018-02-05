Almanya’da 4 kişilik Türk ailenin hayatını kaybetmesi

Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Almanya’nın Esslingen kentinde 4 kişilik Türk ailenin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği evde incelemelerde bulundu.
Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Almanya’nın Esslingen kentinde 4 kişilik Trabzonlu Öztürk ailesinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Akıntı, Öztürk ailesinin yakınlarına başsağlığı dilerken, polisten ve sağlık ekiplerinden de bilgi aldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir dış etkinin olup olmadığı konusunda bilgi isteyen Başkonsolos Akıntı, olayın takipçisi olacağını söyledi. Başkonsolos Akıntı, olayın ilk bulgulara göre karbonmonoksit gazından zehirlenme gibi görüldüğünü, adli tıp raporundan sonra ölüm nedenlerinin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.
Esslingen şehri Obertürkheim Caddesi’nde ikamet eden 29 yaşındaki Turgay Öztürk, 29 yaşındaki eşi Filiz Öztürk, 4 yaşındaki oğlu Mert Öztürk ve 3 yaşındaki Minel Öztürk karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti. Trabzonlu ailenin naaşları yapılacak adli tıp kontrolünden sonra aile yakınlarına teslim edilecek.
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