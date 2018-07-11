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Almanya'da 5 yıl süren NSU davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Almanya’da 8 Türk’ü öldüren Neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi - Terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi - Suçunu itiraf eden Carsten S. gençlik yasalarına göre 3 yıl hapisle cezalandırıldı

MÜNİH (AA) - Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 5 yılı aşkın süredir devam eden davaya bakan heyetin başkanı Manfred Götzl, 438. duruşmada kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, NSU’nun işlediği cinayetlerde ve diğer suçlarda suç ortaklığı yapan ve terör örgütü üyesi olan Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezası verdi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

Dava sürecinde suçunu itiraf eden Carsten S. gençlik yasalarına uyarınca 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Salonda izleyici olarak bulunan neonazilerin, savcılığın 12 yıl hapis cezası talep ettiği Andrea Emminger'in 2,5 yıla mahkum edilmesini alkışlaması, mahkeme heyetinin tepkisini çekti.

- Duruşmadan notlar

6 Mayıs 2013'te başlayan ve Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan NSU davasının son duruşmasını izlemek üzere bazı izleyiciler, gece 22.00'de sıraya girdi.

Duruşmayı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kızılkaya, Bavyera Eyaleti Başkanı Peter Küspert de izledi.

Siyah bir kıyafet giyen baş sanık Zschaepe'nin avukatıyla sohbet ettiği görüldü.

Duruşmayı neonazi olarak bilinen Lutz Giessen, Peter Rausch ve Christian Ruasch da izleyici locasından takip etti. Neonazilerin siyah kıyafetler giymeleri dikkati çekti.
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- NSU Davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.

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Almanya NSU davası

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