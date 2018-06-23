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Almanya'da "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Almanya'da "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" fotoğraf sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan tarihi fotoğrafların yer aldığı "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Düsseldorf Polonya Enstitüsü iş birliği, iki ülkenin Köln Başkonsolosluklarının desteği ile açılan sergide 50 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışında yapılan konuşmalarda Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ünlü şair Adam Mickiewicz’in İstanbul'da öldüğünü ve Leyla Gencer, Nazım Hikmet gibi önemli şahsiyetlerin ise Polonya'da kökleri olduğunu hatırlattı.

Erciyes, iki ülke dostluğunun iyi olan seyrinin gelecekte de devam edeceğini dile getirdi.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut da iki ülkenin köklü geçmişini Polonya devletinin kuruluşunun 100. yılında Köln'de anmaktan kıvanç duyduklarını söyledi.

Bulut, Polonya Kralı Wladyslaw II. Jagiello'nun Osmanlı sarayına iki elçi göndermesiyle, 1414 yılında diplomatik ilişkiler ile başlayan Türkiye ile Polonya arasındaki dostluğun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılından günümüze kadar devam ettiğini vurguladı.

Polonya'nın Köln Başkonsolosu Jan Sobczak da Osmanlı Devleti'nin 123 yıl boyunca Polonya’nın bölünmesini kabul etmeyen tek ülke olduğunu ve Polonya sefiri için sarayda bir koltuğun daima boş bırakıldığını söyledi.

Sergide, İstanbul'da yer alan tarihi Polonezköy'ün fotoğraflarının yanı sıra Türkiye’deki Polonyalıların günlük yaşamını konu alan fotoğraflar sergileniyor. Dönemin önemli paşa ve şahsiyetleri ile Polonya’nın tarihi şehirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı sergi 2 Eylül'e kadar gezilebilecek.

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