KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan tarihi fotoğrafların yer aldığı "600 yıllık Polonya-Türk dostluğu" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Düsseldorf Polonya Enstitüsü iş birliği, iki ülkenin Köln Başkonsolosluklarının desteği ile açılan sergide 50 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışında yapılan konuşmalarda Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ünlü şair Adam Mickiewicz’in İstanbul'da öldüğünü ve Leyla Gencer, Nazım Hikmet gibi önemli şahsiyetlerin ise Polonya'da kökleri olduğunu hatırlattı.

Erciyes, iki ülke dostluğunun iyi olan seyrinin gelecekte de devam edeceğini dile getirdi.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut da iki ülkenin köklü geçmişini Polonya devletinin kuruluşunun 100. yılında Köln'de anmaktan kıvanç duyduklarını söyledi.

Bulut, Polonya Kralı Wladyslaw II. Jagiello'nun Osmanlı sarayına iki elçi göndermesiyle, 1414 yılında diplomatik ilişkiler ile başlayan Türkiye ile Polonya arasındaki dostluğun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılından günümüze kadar devam ettiğini vurguladı.