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Almanya'da 8 okulda "Türk Kültür Şöleni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

Almanya'da 8 okulda "Türk Kültür Şöleni"

MÖNCHENGLADBACH (AA) - Köln Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Almanya'nın Mönchengladbach ve Viersen kentlerinde eğitim veren 8 okulda üç aydır yürütülen ebru sanatı kursları, "Renkli Damlaların Dili" temalı ebru sergisi ve Türk Kültür Şöleni tamamlandı.

Mönchengladbach Rheydt şehir kütüphanesinde düzenlenen şölende, Hayali Ali Köken ile oğlu Erhan Köken tarafından sunulan Almanca Hacivat-Karagöz gösterisi ilgiyle izlendi. Kaşif Demiröz ve Alp Ataç'ın ney ve kanunla verdiği mini Türk müziği konseri beğeni kazandı.

Küratörlüğünü ebru eğitmeni ve Türkçe öğretmeni Gülhan Efkar'ın üstlendiği ebru sergisinde hayvanlar alemi, doğu ve batılı masal kahramanları ve Türk geleneksel sanatları konularında Türk ve Alman öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yılmaz Bulut, eğitim kurumlarıyla kültürler arası iletişimi arttıran ve sürdürülebilir olan işbirliğine büyük önem ve destek verdiklerini belirtti.

Mönchengladbach ve Viersen Eğitim Müdürlüklerine bağlı okulların müdürleri de birer selamlama konuşması yaptı.

Eicken İlkokulu Müdürü Beate Schweitzer, Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle gerçekleştirdikleri ikinci projede ebru sanatının öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini açık şekilde fark ettiklerini söyledi.

Özel teknikle oluşturulan desenlerin kağıtla buluşmasının Türk ve Alman öğrencilerin birlikte çalışmasını teşvik ettiğini vurgulayan Schweitzer, bu kurslarla ayrıca Türk kökenli öğrencilerin kültürlerini tanıdığını ve güvenlerinin arttığını aktardı.

Sergi bu ay sonuna kadar salı-cumartesi günlerinde 10.00-18.00, pazar günleri ise 13.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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Mönchengladbach şehir kütüphanesi Türk Kültür Şöleni

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