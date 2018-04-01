"Kur’an ‘Okunan kitap.’ demektir. İslam medeniyeti, ilim, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir. Peygamberimiz 13 yıl Mekke’de verdiği bu mücadelesini göç ettiği Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebevi Camisi'nde de sürdürmüştür. Sadece Almanya’da 2 bin 500 cami inşa edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu camilere bilim ve eğitim merkezi olarak sahip çıkmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemlerde, İslam'ın doğduğu coğrafyanın kız çocuklarını diri diri gömecek kadar cehalet içerisinde olduğunu, savaşlar yaşandığını ve sömürü düzeninin hüküm sürdüğünü belirten Prof. Erbaş, “Allah resulü, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkartmak amacıyla Kur’an-ı Kerim'i tüm insanlığa tebliğ etmek için görevlendirildi.” ifadesini kullandı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ''İslam medeniyeti, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir” dedi.

Bütün peygamberlerin İslam’ı tebliğ için gönderildiğine ve Hz. Muhammed’in bu peygamberlerin son halkası olduğuna dikkati çeken Erbaş, İslam'ın Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği şekilde yaşanması gerektiğini vurguladı.

Erbaş, Müslümanlar arasında mezhepçiliğin öne çıkarılmaması gerektiğine de işaret ederek, Müslümanların kötü huylardan uzak durmaları, hangi dinden olursa olsun komşularıyla ilişkileri iyi tutmaları ve inandığı ilkeler göre yaşamaları gerektiğini anımsattı.

- "Bu yılın ilk 3 ayında camilere 33 saldırı"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Almanya’da artan İslam ve yabancı düşmanlığı ile cami saldırılarına değindi.

Türklerin yarım asırdır vatan edindiği Almanya'ya çok önemli katkılar sağladığı vurgulayan Ergün, ''Bugün Avrupa’da yaşayan ve aynı zamanda Avrupa’nın bir parçası olan Müslümanlar olarak Peygamberimizin hayatını ve Kur’an’ın hayatımıza nasıl yön verdiğini anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.'' dedi.

Ergün, Almanya'da sadece bu yılın ilk 3 ayında inanç merkezi olan camilere 33 saldırıda bulunulduğuna dikkati çekerek, ''Bu saldırılar sadece cami duvarlarında iz değil, aynı zamanda Müslümanların benliğinde derin izler bırakmıştır. Açıklığa kavuşturulmayan her saldırı, buradaki endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Müslümanların mevcudiyetini hedef alan tek şey, yalnızca bu saldırılar değil, en az bu saldırılar kadar tehlikeli ve zihni kundakçılık olarak nitelendirebileceğimiz ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerdir." ifadelerini kullandı.