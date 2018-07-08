HABER

Almanya’da anketlerde aşırı sağcı partinin oyları yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ankete göre, AfD'nin oy oranı geçen haftaya göre yüzde 3 artarak yüzde 17 ile rekor seviyeye ulaştı

BERLİN (AA) – Almanya'da anketlere göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) yakaladığı açıklandı.

"Bild am Sonntag" gazetesinin Emnid şirketine yaptırdığı ankete göre, AfD'nin oy oranı geçen haftaya göre yüzde 3 artarak yüzde 17 ile rekor seviyeye ulaştı. SPD'nin oyları ise bir hafta öncesine göre yüzde 2 azalarak yüzde 17’ye geriledi. Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise yüzde 2 düşerek yüzde 30 olarak ölçüldü.

Ankete göre diğer muhalefet partilerinin oy oranları değişmedi. Yeşiller yüzde 12, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti yüzde 9’da kaldı.

Özel televizyon kurumları RTL ve N-TV’nin Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankette de CDU/CSU’nun oyları yüzde 30, SPD’ninkiler yüzde 17 olarak ölçüldü.

Ana muhalefet partisi AfD’nin oy oranı bu ankette yüzde 16 olurken, Yeşiller'in oy oranı yüzde 13, FDP yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 9 olarak açıklandı.

Hükümetteki partilerin oy oranının düşmesinin, geçen haftalarda sığınmacı konusunda yaşanan hükümet krizden kaynaklandığı yorumu yapılırken, bu krizin AfD’ye yaradığı belirtiliyor.

2017’nin eylül ayında yapılan genel seçimde, CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2 ve Yeşiller yüzde 8,9 oy almıştı.

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
havadan fotoğraflarla// havadan fotoğraflarla// "15 Temmuz Hafıza Müzesi"nde çalışmalar sürüyor
Çocuklara labarotuar için pedal çevirdilerÇocuklara labarotuar için pedal çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya için Alternatif (AfD) partisi Almanya Sosyal Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.