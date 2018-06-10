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Almanya'da araç camiden çıkan cemaatin arasına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'nde iki gün önce bir aracın cuma namazından çıkan cemaatin arasına dalması sonucu 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi - Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci: - "29 yaşındaki Alman bir kadının kullandığı Opel marka küçük bir aracın kaldırıma çıkarak üçü hafif dört vatandaşımızı yaraladığı bilgisini aldık. Polis, şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da araçtaki teknik bir arızadan dolayı olayın bir kaza olması üzerinde duruyor"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'ndeki (KRV) Altena şehrinde iki gün önce bir aracın cuma namazından çıkan cemaatin arasına dalması sonucu 1'i ağır 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin verdiği bilgiye göre sürücünün geçirdiği bir sağlık sorunu ya da araçta kaynaklanan teknik bir arıza nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulduğunu belirtti.

Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DİTİB Mevlana Camisi'nde cuma namazı çıkışı aralarında bir din görevlisinin de bulunduğu cemaat, kaldırımda aralıklı olarak yürürken, 29 yaşındaki Alman bir kadının kullandığı Opel marka küçük bir araç kaldırıma çıkarak üçü hafif dört vatandaşımızı yaraladığı bilgisini aldık. Aracın sürücüsü kadın da olayda yaralanmış. Polis, şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da araçtaki teknik bir arızadan dolayı olayın bir kaza olması üzerinde duruyor. Sanırım bizim basında olay biraz abartılmış. Kesinlikle terör saldırısıyla ilgili ya da ima eden hiçbir bulgu ya da açıklama yapılmadı."

Ağır yaralı vatandaşın Münster'deki bir hastanede tedavisinin devam ettiğini kaydeden Cebeci, olayda hafif şekilde başından ve ayağından yaralanan din görevlisinin ve diğer vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü ifade eden Cebeci, kendilerinin de olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altena'da aracın cemaatin arasına dalması

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