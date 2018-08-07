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Almanya'da artan zengin-fakir uçurumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Alman sosyal yardım kuruluşu Paritaetischer Gesamtverband, Almanya'da halkın büyük bir kısmının artık refah devletine güven duymadığını ve artan sosyal eşitsizliğin dayanışmaya tehdit oluşturduğunu bildirdi

BERLİN (AA) - Almanya’da eşit refah için yaptığı çalışmalarla bilinen sosyal yardım kuruluşu Paritaetischer Gesamtverband, Alman halkının büyük bir kısmının artık refah devletine güven duymadığını ve ülkede artan sosyal eşitsizliğin dayanışmaya tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Kuruluş, yayınlandığı yıllık raporunda, mevcut sosyal eşitsizliğin giderilmesi için acil kilit reformlara ve tahmini 50 milyar avroluk yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ülkede uzun süren işsizlik ve yaşlılıkta yoksullukla mücadele için acil eylemlere ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, sağlık sektörüne, çocuk ve gençlerin gelişimine ve sosyal danışmanlık hizmetlerine yatırım çağrısı yapıldı.

Raporda, Alman halkının büyük bir kısmının artık refah devletine güven duymadığı vurgulanarak ülkede artan sosyal eşitsizliğin dayanışmaya tehdit oluşturduğu savunuldu.

Kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Rosenstock, değerlendirmesinde, Alman hükümetinin işsizleri, kırsal kesimlerde yaşayanları ve Alman toplumunda en fazla yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya kalan yaşlıları desteklemede yetersiz kaldığını savundu.

Rosenstock, "İnsanları güvensizleştiren ve aşırı sağcı partilerin yükselişinden sorumlu olan sosyal eşitsizliğin çözülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kuruluş ayrıca saatlik asgari ücretin 8,84 avrodan 12 avroya ve sosyal güvenlik desteğinin de aylık 416 avrodan, 571 avroya yükseltilmesi çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Paritätischer Gesamtverband sosyal eşitsizlik

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