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Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin Twitter hesabına erişim engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 20:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

- AfD'li milletvekili Beatrix von Storch'un Twitter hesabı "nefret içerikli paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı

BERLİN (AA) - Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) meclis grup başkanı Beatrix von Storch'un Twitter hesabının nefret içerikli mesaj paylaştığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya alındığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Storch'un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya aldı.

Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından ''Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Storch, Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatının yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, ''Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?'' yazısını paylaşmıştı.

(AA)

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