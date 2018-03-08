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Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 03:35 | Son Güncelleme

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi, "Freital Grubu" örgütünün 8 üyesini 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti

BERLİN (AA) - Almanya'da "Freital Grubu" adlı aşırı sağcı terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre mahkeme, Kasım 2015'ten bu yana tutuklu bulunan biri kadın 8 sanığa "terör örgütü kurmak, bombalı saldırı düzenlemek, adam öldürmeye teşebbüs etmek ve adam öldürmeye teşebbüse etmeye yardımcı olmak" suçlarından ceza verdi.

Mahkeme heyetinin kararında, sanıkların 2015 yılında sığınmacı yurtlarına ve karşıt düşüncede olanlara yönelik 5 bombalı saldırı düzenlediğinin ispatlandığı ifade edildi.

Kararda, örgütün elebaşları oldukları bildirilen 29 yaşındaki Timo S'nin 10 yıl, 26 yaşındaki Patrick F'nin de 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığı, suçların işlendiği sırada 18 yaşında olan ve mahkemede kapsamlı ifade veren Justin S'nin ise 4 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Ayrıca, örgütün tek kadın üyesi 29 yaşındaki Maria K'ye 5 yıl 6 ay, 40 yaşındaki Mike S'ye 5 yıl 6 ay, 30 yaşındaki Philipp W'ye 8 yıl 6 ay, 39 yaşındaki Rico K'ye 5 yıl 3 ay ve 27 yaşındaki Sebastian W'ye 5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Başsavcılığın iddianamesinde, sanıkların planladığı eylemlerle korku ve baskı ortamı oluşturmak istediği, böylelikle yabancıları korkutarak kovmayı amaçladığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, örgütün düzenlediği saldırılarda kimsenin ağır yaralanmadığı veya öldürülmediği bildirildi.

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Almanya aşırı sağcı terör örgütü Freital Grubu

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