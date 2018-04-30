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Almanya'da Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Almanya'da Berat Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde, Berat Kandili'ni idrak etti.

Camide Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan'ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek verdiği vaazda, Berat Kandili'nin manası, hikmeti ve evrensel mesajları üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Dilek, "Bu mübarek geceler, ruhumuzu manevi fırsatlar üzerinden besleme ve kulun Allah ile buluşması ve selamlaşmasına bir vesiledir. Berat Kandili, Yüce Rabb'imiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabb'imizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir." diye konuştu.

Cami çıkışında cemaate lokum ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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