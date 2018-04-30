Almanya'da Berat Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde, Berat Kandili'ni idrak etti.
Camide Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan'ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi.
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek verdiği vaazda, Berat Kandili'nin manası, hikmeti ve evrensel mesajları üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
Dilek, "Bu mübarek geceler, ruhumuzu manevi fırsatlar üzerinden besleme ve kulun Allah ile buluşması ve selamlaşmasına bir vesiledir. Berat Kandili, Yüce Rabb'imiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabb'imizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir." diye konuştu.
Cami çıkışında cemaate lokum ikram edildi.
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum