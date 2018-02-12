Almanya'da cami arsasına haç diktiler

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ragensburg kentinde, cami inşa edilen arazi üzerine 26 haç dikildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı, inşası devam eden Ragensburg Camisi'nin arazisine önceki gün kimliği belirsiz kişilerce 26 haç dikildi ve mezarlık görüntüsü verildi. Haçların üzerine Brüksel'deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.
Olayın ardından polis inceleme başlattı.
1986 yılından bu yana Regensburg şehrinde faaliyet gösteren caminin gerek yöneticileri gerekse cemaatinin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler sürdürdüğü, daha önce ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
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