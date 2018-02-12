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Almanya'da cami arsasına haç diktiler

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

İnşa halindeki Ragensburg DİTİB Camisi'nin arsasına 26 haç dikilerek, mezarlık görüntüsü verildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ragensburg kentinde, cami inşa edilen arazi üzerine 26 haç dikildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı, inşası devam eden Ragensburg Camisi'nin arazisine önceki gün kimliği belirsiz kişilerce 26 haç dikildi ve mezarlık görüntüsü verildi. Haçların üzerine Brüksel'deki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.

Olayın ardından polis inceleme başlattı.

1986 yılından bu yana Regensburg şehrinde faaliyet gösteren caminin gerek yöneticileri gerekse cemaatinin Alman komşuları ve yerel yöneticilerle iyi ilişkiler sürdürdüğü, daha önce ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ragensburg Camisi

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