Almanya'da CDU/CSU ile SPD'nin koalisyon için anlaşması

Merkel, dünyanın da kendilerinden bunu beklediğini kaydetti.

Halkın, istikrarlı bir hükümetin kurulmasına ve insanların önemli ihtiyaçlarına cevap verilmesine dönük talepleri olduğunu belirten Merkel, "Birlikte üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabilir." ifadesini kullandı.

Yoğun müzakerelerin yapıldığını ifade eden Merkel, "Ancak buna değdi." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, CDU Genel Merkezi'nde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile düzenlediği basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin 3 parti tarafından parafe edilmesine kadar uzun bir yolun gidildiğini belirtti.

BERLİN (AA) - Almanya Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hazırladıkları koalisyon protokolünün iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabileceğini söyledi.

Koalisyon protokolünü, çalışma planı olarak niteleyen Merkel, çalışma planının Almanya’daki insanların yaşamını iyileştireceğini savundu.

Merkel, koalisyon protokolünün onaylanması için partisinin de kurultay düzenleyeceğini bildirdi.

SPD Genel Başkanı Schulz da koalisyon protokolü ile sosyal demokratların sorumluluk taşıdığı insanların güncel hayatında iyileştirmeler getireceğini söyledi.

"Koalisyon protokolü büyük ölçüde sosyal demokratların imzasını taşıyor." diyen Schulz, uzlaşmadan dolayı CDU/CSU’ya teşekkür etti.

Protokolde Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin ifadelerin Almanya için bir değişim olduğunu ifade eden Schulz, Almanya’nın AB’de aktif ve önemli rol oynayacağını, Fransa ile yapılacak yakın işbirliği ile AB'yi uluslararası alanda daha güçlü kılmak istediklerini kaydetti.

CSU lideri Seehofer de koalisyon protokolünün ortaya çıkmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bunu okuduğunuzda insanlar için iyi şeyler düşündüğümüzü tespit edeceksiniz." dedi.

Halkın ne demek istediğini 24 Eylül'de yapılan seçimlerden anladıklarını belirten Seehofer, SPD üyelerinin bu protokolü oylamasına kadar yoğun çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle bir aydan beri sürdürdükleri görüşmeler sonucunda bugün anlaşmaya vardı.

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

CDU kurultayda, CSU ise ilgili parti kurullarında protokolü onaylatacak.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.