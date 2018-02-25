Almanya'da CDU/CSU ile SPD'nin koalisyon için anlaşması

BERLİN (AA) – Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulması öngörülen hükümette yer alacak Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) bakanların isimleri belli oldu.

Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, olası hükümette görev alacak bakanların isimlerini açıkladı.

Ülkede yeni hükümetin oluşmasının yarın CDU’nun yapacağı kurultaydaki delegelerin kararına ve gelecek hafta sonucu açıklanacak SPD üyelerinin oylamasına bağlı olduğuna dikkati çeken Merkel, CDU’da olası yeni hükümette hangi isimlerin bakan olacağının önceden bilinmesinin anlaşılır bir talep olduğunu kaydetti.

İsimlerin belirlenmesinin kolay olmadığını ifade eden Merkel, bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Thomas de Maiziere ve Sağlık Bakanlığını yürüten Hermann Gröhe’ye bakanlık görevi verilmemesini kendileri için "acı verici karar" olarak nitelendirdi.

Bakanlık görevi verilecek isimlerle gelecekteki görevlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Merkel, yeni kabinede deneyimli ve yeni yüzlerin yer alacağını kaydetti.