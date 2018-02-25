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Almanya'da CDU/CSU ile SPD'nin koalisyon için anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

CDU/CSU ile SPD arasında kurulması öngörülen yeni hükümette CDU’lu bakanların isimleri belli oldu - Leyen Savunma Bakanlığını, Atlmaier Ekonomi ve Enerji Bakanlığını, Spahn ise Sağlık Bakanlığını üstlenecek

BERLİN (AA) – Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulması öngörülen hükümette yer alacak Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) bakanların isimleri belli oldu.

Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, olası hükümette görev alacak bakanların isimlerini açıkladı.

Ülkede yeni hükümetin oluşmasının yarın CDU’nun yapacağı kurultaydaki delegelerin kararına ve gelecek hafta sonucu açıklanacak SPD üyelerinin oylamasına bağlı olduğuna dikkati çeken Merkel, CDU’da olası yeni hükümette hangi isimlerin bakan olacağının önceden bilinmesinin anlaşılır bir talep olduğunu kaydetti.

İsimlerin belirlenmesinin kolay olmadığını ifade eden Merkel, bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Thomas de Maiziere ve Sağlık Bakanlığını yürüten Hermann Gröhe’ye bakanlık görevi verilmemesini kendileri için "acı verici karar" olarak nitelendirdi.

Bakanlık görevi verilecek isimlerle gelecekteki görevlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Merkel, yeni kabinede deneyimli ve yeni yüzlerin yer alacağını kaydetti.

Başbakan Merkel’in açıklamasına göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Peter Altmaier üstlenecek. Geçen yasama döneminde Savunma Bakanı olan Ursula von der Leyen, bu görevine devam edecek. Parti içinde Merkel’e muhalefet etmekle tanınan Jens Spahn ise Hermann Gröhe'nin yerine Sağlık Bakanı olacak.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner Tarım Bakanlığına getirilirken Eğitim Bakanlığını Anja Karliczek üstlenecek.

Bakanlık seviyesindeki Başbakanlık Dairesi Başkanlığı ise Helge Braun’a teslim edilecek.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, yeni kabinede bu görevi sürdürecek.

Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığını ise Anette Widmann-Mauz'un üstlenmesi bekleniyor.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7 Şubat’ta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

CDU, yarın düzenlenecek kurultayda üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü delegelerin onayına sunacak.

SPD de koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine geçen hafta oylatmaya başladı. Oylamanın sonucu 4 Mart’ta açıklanması bekleniyor.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise koalisyon protokolünü daha önce kabul etmişti.

SPD ve CSU olası yeni kabinede yer alacak isimleri daha sonra açıklayacak.

CDU'lu delegelerden ve SPD'li üyelerden koalisyon protokolüne onay çıkması durumunda Almanya'da yeni hükümet şekillenecek, aksi takdirde erken seçim gündeme gelebilecek.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.

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