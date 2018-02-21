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Almanya'da çocuklar, soğuktan etkilenen kuşları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Köln kentinde çoğunluğu Türklerden oluşan çocuklar, ağaç dallarına kuşlar için yem sepetleri astı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Landau kasabasında, çoğunluğu Türklerden oluşan çocuklar, kışın yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki kuşlar için hazırladıkları 80 adet yem sepetini ağaç dallarına astı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi ile Landau Okul Aile Birliği'nin birlikte organize ettiği etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte hem doğa yürüyüşü yaptı hem de hazırladıkları yem sepetlerini İsar Nehri kenarındaki ağaç dallarına asarak, kuşların yaşama tutunmasına yardımcı oldu.

Etkinliğe öncülük eden Landau Okul Aile Birliği Başkanı ve DİTİB Güney Bavyera Eyalet Veliler Birliği Başkan Yardımcısı Gülşen Dural, ilk kez düzenledikleri çalışmayla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamak istediklerini söyledi.

Dural, "Bu etkinlikle Allah katında her canlının eşit olduğunu anlatmaya ve çocukların doğayı koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağladık. Ağaç dallarına yemlikleri asan çocuklar etkinlikten mutluluk duydular." dedi.

Landau'daki çeşitli okullarda eğitim gören ve hafta sonu camide düzenlenen eğitimlere katılan yaşları 5 ila 19 arasında değişen çocukların katıldığı etkinliğe, çoğunluğu Türk olmak üzere Alman ve diğer milletlerden çocuklar da katıldı.

Etkinlik, soğuk havada yapılan yürüyüşün ardından sıcak içecek ikramıyla sona erdi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) doğadaki kuşlar Landau Mimar Sinan Camisi

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