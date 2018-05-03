Almanya'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi hazırlıkları

DÜSSELDORF (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Almanya'da oy kullanılacak 13 konsolosluk bölgesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Normal prosedür devam ediyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz." dedi.

Büyükelçi Aydın, Düsseldorf Başkonsolosluğunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk-Alman ilişkilerinde son birkaç yıldır birtakım sıkıntılar ve gerginlikler yaşandığına işaret eden Aydın, "Özellikle buradaki federal seçimlerden sonra başlatılan yeni diyalog süreci içerisinde Alman tarafıyla her düzeyde yoğun bir temas trafiği yaşandı. Sorunların bir kısmı çözüme kavuşturuldu. Diğer sorunlar üzerine de karşılıklı görüşmeler, müzakereler ve temaslar devam ediyor." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Almanya'daki Türk temsilciliklerinde kurulacak sandıklar hakkında şu bilgileri verdi: