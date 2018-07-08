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Almanya'da din eğitimi gören öğrenciler karnelerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

Almanya'da din eğitimi gören öğrenciler karnelerini aldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler" eğitimi alan 410 öğrenciye karneleri, törenle dağıtıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, 2017-2018 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, çocukların okul ve dini eğitimlerine velilerin desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Eğitime katılan görevlilere teşekkür eden Dilek, "Çocuklarımızı ve ailelerini göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ediyorum. Öğrenci velilerini de en az öğrenciler kadar mutlu ve heyecanlı görüyorum. Rabbim bu heyecanınızı daim, çocuklarımızın yaşadığı topluma ve insanlığa hayırlı evlat olarak yetişmelerini nasip eylesin." dedi.

Eğitimler hakkında bilgi veren Köln Merkez Camisi din görevlisi Emre Şimşek ise eğitim yılı boyunca 6-9 yaş grubu kız ve erkek çocuklardan oluşan 410 öğrenciye, 11 kişilik bir kadroyla eğitim verdiklerini ifade etti.

2017-2018 eğitim yılı birincilerinin açıklandığı tören, karnelerin dağıtılmasıyla devam etti. Program, dua ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği karne heyecanı Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler

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