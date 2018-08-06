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Almanya'da döner büfesinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Leipzig kentinde bir Türk'e ait döner büfesinde patlama meydana geldi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Leipzig kentinde bir Türk'e ait döner büfesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Leipzig polisinden yapılan açıklamada, dün sabaha karşı Ost Caddesi’ndeki bir binanın altındaki döner büfesinde patlama meydana geldiği, patlamanın etkisiyle parçaların 25 metre çevreye savrulduğu belirtildi.

Patlamadan dolayı işletmede yangın çıktığı, bunun üzerine itfaiye tarafından söz konusu ve yanındaki binada oturan insanların tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 30 ve 34 yaşındaki iki kadının dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın ihmal nedeniyle veya kasıtlı olarak meydana geldiği yönünde işaretlerin bulunduğu kaydedildi.

Leipzig polis sözcüsü Andreas Loepki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, döner büfesinin bir Türk vatandaşına ait olduğunu belirterek, ayrıca binada oturanlardan en az ikisinin Türk ismi taşıdığını, geriye kalanların çoğunun ise Alman olduğunu söyledi.

Loepki, binada oturanların henüz evlerine dönmediğini ifade etti.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret eden Loepki, soruşturmayı engellememek için başka bilgi paylaşmayacaklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya döner büfesi Leipzig patlama

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