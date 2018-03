Almanya’da eğitime katkı için bir araya geldiler

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya ( KRV ) eyaletinde faaliyet gösteren, Türk-Alman Yardım Sevenler Derneği ( TAYSD ), eğitime katkı gecesi düzenledi. Geceye, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya ( KRV ) eyaletinde faaliyet gösteren, Türk - Alman Yardım Sevenler Derneği ( TAYSD ), tarafından Gelsenkirchen şehrindeki Güneş Düğün Salonu’nda 13’üncüsü düzenlenen eğitime katkı gecesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gecede, sahne alan ünlü sanatçı ve televizyoncu Faik Öztürk ’’Bu vatan hepimizin’’ diyerek, Afrin’deki askerlerimize destek oldu.

Gece, Afrin’de şehit düşen askerlerimize saygı duruşu ile başladı. Türkiye’nin Münster Konsolos Muavini Müzeyyen Civan, Essen Konsolos Muavani Zafer Yurtyapan, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler ( CDU ) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti SPD Milletvekili Heike Gebhard ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.

Gecede konuşma yapan, Türkiye’nin Münster Konsolos Muavini Müzeyyen Civan, eğitime vurgu yaparak, Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının artık her alanda başarılı olduklarını söyledi. Civan, Başkonsolosluk olarak vatandaşlara her zaman destekçi olduklarını belirtti.

’’Eğitim projesini hepimiz desteklemeliyiz ’’

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Türk kökenli Uyum Müsteşarı Serap Güler, siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, çocukların eğitiminin önemine değindi. Güler, ’’Çok anlamlı bir gün için, çocukların eğitimini destelemek için, özellikle kız çocukların eğitimine katkı sunabilmek için buradayız. Bu anlamda ve güzel niyette buraya toplandığınız için de, sizleri tebrik ediyorum. Eğlence amaçlı da buraya gelmiş olsanız, bunun arkasında yer alan önemli bir çalışmaya destek vermiş oluyorsunuz. Bu eğitim projesini hepimiz desteklemeliyiz. Biraz siyasi ortamdan dışarıya çıkıp, çocuklarımızın geleceği ve eğitimi ile ilgili yapılan bu tür organizasyonlara daha fazla destek vermeliyiz.’’ dedi.

Dernek Başkanı Necmiye Öztürk ise Afrin operasyonu nedeniyle şehitlerimizi anarak, ’’Askerlerimize Allah yardımcı olsun, zor şartlarda görev yapıyorlar. Şehitlerimiz için ise ciğerimiz yanıyor, ama hayat da bir şekilde devam ediyor“ dedi. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

’’Bizim için çok önemliydi. Kimsesiz ve başarılı öğrencileri okutmakla birlikte, Almanya’da da birçok çocuğumuza ders yardımı vererek destek çıkıyoruz. Türkiye’den Almanya’ya gelen öğrencilerimize adeta bir köprü görevi kuruyoruz. Türkiye’deki Umut Treni Derneği’miz ile birlikte engelli vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Eğitimin olduğu her yerde derneğimiz vardır. Kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nahide Saygün Akkal, söylediği ’’Eledim eledim ’’ türküsü salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı ve televizyoncu Faik Öztürk, Afrin’deki askerlere başarılar dileyerek, ’’ Türkiye’nin morale ihtiyacı var. Vatanımız biliyorsunuz Afrin’de bir savaşın içerisinde. Allah orada olanlara güç ve kuvvet versin. Kar kış demeden aslan yavrularım savaşıyor. Bana da, 55 yaşındayım ‘yarın git’ deseler, bir saat sonra gitmezsem namerdim. Bu vatan bizim’’ dedi. Öztürk’ün bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Daha sonra, sahne alan Safiye Soyman ise doğum gününü Almanya’da sevenleri ile kutladı. Ünlü sanatçı doğum günü parçası seslendirdi ve hayranları ile öz çekim yaptı.

Derneğe katkı amaçlı Bartın yöresine ait tel kırma işlemeli özel Türk bayrakları ise açık artırma ile satıldı. Türk bayraklarını, iş adamları derneğe katkı için satın aldı. Gece, derneğe katkılarından dolayı da birçok kişiye plaket takdim edilmesi ile sona erdi.