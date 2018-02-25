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Almanya'da "Ehlisünnet konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 23:18 | Son Güncelleme

IGMG Merkez Hatibi Güçlü: - "Sünneti hayatımızdan söküp almak için 'Kuran bize yeter' diyenlere müsaade edilmemesi gerekir"

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Merkez Hatibi Abdurrahim Güçlü, "Sünneti hayatımızdan söküp almak için 'Kuran bize yeter' diyenlere müsaade edilmemesi gerekir." dedi.

Güçlü, IGMG Gençlik Kollarının Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği "Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, ehlisünnet duruşunun anlatılması ve anlaşılmasının, büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sünnetin, "gidilen, takip edilen yol" anlamına geldiğini belirten Güçlü, "Dini anlamda baktığınız zaman ise Hz. Muhammed efendimizin ayetler dışındaki sözlerine, efendimizin yaşantısına ve takdirlerine yani onayladığı olaylara sünnet diyoruz. Efendimiz bizzat kendi sünnetine uyulmasını emrettiği gibi, sahabe-i kiram efendilerimizin de ayak izlerini takip etmemizi bize emretmiş." diye konuştu.

Güçlü, "Ehlisünnet ve cemaat herhangi bir şekilde anlaşmazlığa düştüğünde onu Allah'a ve Resul'üne havale eder. Yani Kuran-ı Kerim'e ya da Resulullah'a meseleyi götürüp orada çözüm arar. Ehlisünnet ve cemaat hem akidede hem fıkıhta aşırı uç olmanın yolunu takip etmez, orta bir yolu tercih eder." ifadelerini kullandı.

Bazı yasakların Kuran'da yer almadığını ancak Resulullah'ın haram kıldığını ifade eden Güçlü, "Sünneti hayatımızdan söküp almak için 'Kuran bize yeter' diyenlere müsade edilmemesi gerekir." dedi.

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IGMG Gençlik Teşkilatı ilahiyatçı Abdurrahim Güçlü İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

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