Almanya'da fırtına ve yağmur yaşamı etkiledi

KÖLN (AA) - Almanya'da fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemedi, ağaçların yıkılması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile aşırı yağışlar sonucu Leipzig kentinde 6 bin kişi elektriksiz kaldı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlar gecikmeli gerçekleştirildi.
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, Frankfurt ana tren istasyonunda demiryolu ulaşımının bir süre durmasına neden oldu. Daha sonra açılan bazı hatlarda trenler 90 dakikalık gecikmeyle seferlerine başladı.
Hessen eyaletinin güneyinden geçen A3 otoyolu ve Kuzey Ren Vesyfalya eyaletindeki bazı yollar, devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Elektrik hatlarının kopması nedeniyle bazı bölgelerde küçük çaplı orman yangınları çıktı.
Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ilerleyen günlerde bazı eyaletlerde şiddetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.
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