HABER

Almanya'da geçen ayki iltica başvurusu sayıları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

10 bin 999 kişi iltica talebinde bulundu - Başvuranların 564'ü Türk vatandaşı

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen ay iltica talebinde bulunanların sayısının 10 bin 999 olduğu açıklandı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, talepte bulunanların 2 bin 582'sinin Suriyeli olduğu bilgisi paylaşıldı. Başvuranların 934'ünün İran, 909'unun da Irak vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, nisanda iltica başvurusu yapan Türk vatandaşı ise 564 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, nisan ayında iltica talebinde bulunanların sayısının 10 bin 999 olduğu ifade edildi.

Şubat ayında 609, mart ayında ise 541 Türk iltica talebinde bulunmuştu.

Yılın ilk dört ayında toplam 54 bin 790 kişi Almanya'dan iltica talebinde bulundu. Suriyeliler, 14 bin 45 ile iltica talep edenlerin başında geliyor. Aynı dönemde Türkiye'den gelen ilticacıların sayısı 2 bin 527 oldu.

İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajıSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya iltica

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.