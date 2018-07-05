Almanya'da görme engelli çocuk 3 ayda Kur'an öğrendi

KÖLN (AA) - Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 11 yaşındaki Nuray Sarıkaya, 3 aylık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi'nde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına katılan Sarıkaya, kabartma yazı olarak bilinen "Braille alfabesi" ile elifbadan başlayarak üç aylık eğitim aldı.
Doğuştan görme engelli Sarıkaya, azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kısa süreli eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Caminin din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin olmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek "Nuray inandı ve başardı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Sarıkaya, şimdiki hedefinin ise kısa sürede Kur'an'ı hatmetmek olduğunu söyledi.
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