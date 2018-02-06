HABER

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

CDU/CSU ile SPD arasında yapılan koalisyon görüşmeleri bir kez daha uzatmaya gitti - SPD Genel Sekreteri Klingbeil: -"Müzakerelerin yarın olumlu sonuçlanması konusunda istekliyiz"

BERLİN (AA) - Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümetin kurulması hedefiyle yürütülen koalisyon görüşmelerinden bugün de sonuç alınamadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyetler, yaklaşık 10 saat görüş ayrılıkları bulunan konuları ele aldı ancak bir sonuca varamadı.

CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther, SPD Genel Merkezi’nden ayrılırken yaptığı açıklamada, tarafların yarın da müzakereleri sürdüreceğini belirterek, "Yarına kesinlikle ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Günther, yarın anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, müzakerelerin salıyı çarşambaya bağlayan gece tamamlanabileceğini dile getirerek, finans ve dış politikanın yanı sıra özellikle sağlık ve iş hukuku konularında görüş ayrılıkları yaşandığını aktardı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Müzakerelerin yarın olumlu sonuçlanması konusunda istekliyiz." dedi.

Tarafların yarın CDU Genel Merkezi’nde bir araya gelerek görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.

CDU/CSU ve SPD, koalisyon görüşmelerini geçtiğimiz pazar günü sonlandırmayı hedeflemişti. Ancak bazı konularda anlaşmaya varılmayınca görüşmeler bugüne ertelenmiş ve yarın sabah koalisyon protokolünün açıklanabileceği ifade edilmişti.

- 134 gündür hükümet kurulamıyor

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin üzerinden 134 gün geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı.

Genel seçimin ardından hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek, CDU/CSU ve SPD'yi büyük koalisyonu kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Bu partiler arasındaki ön görüşmeler 7-12 Ocak'ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı.

CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarında onayladı. SPD ise 21 Ocak'ta olağanüstü kurultayda delegelerin yüzde 56 oyuyla kabul ederek, CDU/CSU ile doğrudan koalisyon görüşmelere girilmesi konusunda yeşil ışık yakmıştı.

26 Ocak'ta koalisyon görüşmelerine başlayan taraflar, 4 Şubat pazar günü görüşmeleri sonlandırmayı hedeflemişti.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile, SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak.

Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya'da hükümet kurma çalışmaları Birlik Partileri (CDU/CSU) spd

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Ünlü türkücünün ağabeyine cinayetten hapis!

Ünlü türkücünün ağabeyine cinayetten hapis!

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.