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Almanya'da hükümet sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 23:46 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

- Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

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