BERGHEİM (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği "7'nci İrşad Paneli" Almanya'nın Bergheim kentinde yapıldı.
Belediye binasında, din görevlileri, eğitimci ve ilahiyatçılara yönelik düzenlenen panelde, "İmam Malik ve Maliki Mezhebi" konusu ele alındı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, 2012 yılından beri Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak amacıyla bu panelleri düzenlediklerini belirtti.
Yalınkılıç, "Avrupa'daki kendi insanımızın, neslimizin, geçmişteki kadim değerlerimizi, büyüklerimizi bu topluma ve bugüne taşımayı amaçlıyoruz. Bugün bunları anlamlandırmak, bugünün insanının idrakine sunmak ve çağı bu değerler üzerinden yeniden anlamaya, kavramaya çalışılmasını istiyoruz. Fikri ve dini anlamda savrulmaların yaşandığı böyle bir çağda, böyle bir dünyada bu panelleri bizim ana doğrultumuzu, çizgimizi işaret ediyor olması bakımından çok değerli ve anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum