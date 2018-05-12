BERGHEİM (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği "7'nci İrşad Paneli" Almanya'nın Bergheim kentinde yapıldı.

Belediye binasında, din görevlileri, eğitimci ve ilahiyatçılara yönelik düzenlenen panelde, "İmam Malik ve Maliki Mezhebi" konusu ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, 2012 yılından beri Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak amacıyla bu panelleri düzenlediklerini belirtti.

Yalınkılıç, "Avrupa'daki kendi insanımızın, neslimizin, geçmişteki kadim değerlerimizi, büyüklerimizi bu topluma ve bugüne taşımayı amaçlıyoruz. Bugün bunları anlamlandırmak, bugünün insanının idrakine sunmak ve çağı bu değerler üzerinden yeniden anlamaya, kavramaya çalışılmasını istiyoruz. Fikri ve dini anlamda savrulmaların yaşandığı böyle bir çağda, böyle bir dünyada bu panelleri bizim ana doğrultumuzu, çizgimizi işaret ediyor olması bakımından çok değerli ve anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

