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Almanya'da iki şirkete PKK soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:06 | Son Güncelleme

Almanya'da terör örgütü PKK’ya destek sağladığı ve yardım ettiği şüphesiyle iki şirkete baskın düzenlenerek arama yapıldı - Şirketler hakkında terör örgütüne yardım ettiklerine dair önemli deliller olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Neuss kentindeki şirketlere yönelik düzenlenen baskın sonucu, şirketlerin terör örgütüne yardım ettiğine dair önemli delillerin olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mezopotamya Yayıncılık ve Dağıtım ile MIR Multimedya şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticisinin evine de baskın düzenlenerek şirketler hakkında bilgi ve belge toplandı.

Açıklamada, polis ve mali suçlar ekiplerince düzenlenen baskınlar sonucu söz konusu şirketlerde Almanya'da yasaklı olan terör örgütünü destekleyen ve şirketlerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteren önemli deliller bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma demokrasisidir. Anayasamız ülkede terör örgütleri lehine faaliyet gösterilmesine ve bu örgütlere destek verilmesine izin vermiyor. Bugünkü aramalar daha önce alınan yasak kararına dayanıyor. Hukuk devleti düşmanlarına karşı bu şekilde mücadele ediyor."

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Almanya'dan PKK şirketlerine darbe terör örgütü PKK'ya yakın şirketler

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