Almanya'da iki Türk'ün saldırıya uğraması

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg ilçesinde cuma günü eşiyle işlettikleri kafenin önünde saldırıya uğrayan Gönül Glowinski, yabancı düşmanı saldırıların son 4-5 yılda arttığını söyledi.
Glowinski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır aynı semtte yaşadıklarını ve 4,5 yıldır da kafe işlettiklerini belirterek, "Konumuz yabancı düşmanlığı ve bize yapılan bir olaydan bahsediyoruz. Bu tür olaylar, son 4-5 yılda daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizim kafenin önünde bile artık hissetmeye başladık. Buradan gelip geçerken homurdanmalar, ters hareketler yapmalar, sözlü ırkçı taciz, bu tür olaylar sanki daha sıklaşıyor gibi." ifadelerini kullandı.
Cuma günü uğradıkları saldırıyı Glowinski, şöyle anlattı:
"İki Alman geldi. Görünüş olarak Nazi'ye benzemiyorlardı. Bunlar yanlarında çok büyük, çok kuvvetli, kahverengi pitbull köpekle geldiler. Ben bu arada kafenin dışında oturuyordum. Dükkanımız kapanmıştı. Sadece bir 'mola verelim' dedik. Yalnız oturuyordum orada. Benim hizamdayken ağza alınmayacak laflar, küfürler söylediler. Cevap verdim. Ayağa kalktım, tepki gösterdim. Bu arada da üzerime yürüdüler. Boğazımı falan sıkmaya çalıştılar. İçeride olan eşim, bunu fark etti ve hemen dışarıya koştu ve onların üzerine yürümek zorunda kaldı. Böylelikle kendimizi savunma pozisyonuna girdik."
Her şeyin saniyeler içinde geliştiğini söyleyen Glowinski, "Eşim bana saldırdıklarını görünce daha da kızdı ama bu iki kişi eşimin tepkisi nedeniyle biraz çekindiler. Yanlarındaki köpeğe güvendiler herhalde. Sahibi köpeği bırakıverdi ve 'tut' diye komut verdi. O köpek eşime saldırdı ve ısırdı eşimi." dedi.
Glowinski, çevredekilerin araya girmesi üzerine saldırganların kaçtığını belirterek polisin saldırganları aradığını ancak bulamadığını kaydetti.
Saldırganların olay yerine yakın yerde oturduklarını varsaydığını ifade eden Glowinski, bu kişileri daha önce belirli zamanlarda gördüğünü ifade etti.
Olaydan sonra polise ifade verdiklerini, eşinin ve kendisinin durumumun iyi olduğunu anlatan Glowinski, olaya ilişkin sonucun ne olacağını bilmediklerini kaydetti.
Glowinski, "Moralimiz iyi, dik duruyoruz, korkmuyorum hiçbir zaman. Sadece ben köpekten korktum. Köpeğin sağı solu belli olmaz. Benim korkum sadece oydu, insanlar değil. Hiçbir ülkede böyle şeyler olmasın. Sadece Almanlara ait bir konu değil ırkçılık, yabancı düşmanlığı. Her ülkede var. Bu yüzden zor bir dönem geçiriyoruz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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