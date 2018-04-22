Almanya'da iki Türk'ün saldırıya uğraması

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg ilçesinde cuma günü eşiyle işlettikleri kafenin önünde saldırıya uğrayan Gönül Glowinski, yabancı düşmanı saldırıların son 4-5 yılda arttığını söyledi.

Glowinski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır aynı semtte yaşadıklarını ve 4,5 yıldır da kafe işlettiklerini belirterek, "Konumuz yabancı düşmanlığı ve bize yapılan bir olaydan bahsediyoruz. Bu tür olaylar, son 4-5 yılda daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizim kafenin önünde bile artık hissetmeye başladık. Buradan gelip geçerken homurdanmalar, ters hareketler yapmalar, sözlü ırkçı taciz, bu tür olaylar sanki daha sıklaşıyor gibi." ifadelerini kullandı.

Cuma günü uğradıkları saldırıyı Glowinski, şöyle anlattı:

"İki Alman geldi. Görünüş olarak Nazi'ye benzemiyorlardı. Bunlar yanlarında çok büyük, çok kuvvetli, kahverengi pitbull köpekle geldiler. Ben bu arada kafenin dışında oturuyordum. Dükkanımız kapanmıştı. Sadece bir 'mola verelim' dedik. Yalnız oturuyordum orada. Benim hizamdayken ağza alınmayacak laflar, küfürler söylediler. Cevap verdim. Ayağa kalktım, tepki gösterdim. Bu arada da üzerime yürüdüler. Boğazımı falan sıkmaya çalıştılar. İçeride olan eşim, bunu fark etti ve hemen dışarıya koştu ve onların üzerine yürümek zorunda kaldı. Böylelikle kendimizi savunma pozisyonuna girdik."