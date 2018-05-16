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Almanya'da ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Avrupa'da en yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı Almanya'da ilk iftar, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde toplu şekilde dualarla yapıldı

KÖLN (AA) - Avrupa'nın en yoğun Müslüman nüfusu barındıran ülkelerinden Almanya'da ramazan ayının ilk günü toplu iftar verilen camiler yoğun ilgi gördü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde verdiği iftarda, yaklaşık bin kişi hep birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

Köln'deki iftarda özellikle Suriyeli mültecilerin ve çocuklu ailelerin fazlalığı dikkati çekti.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, ramazan sofralarının paylaştıkça güzelleştiğini, iftarların dostluğu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, yaşanan bu manevi iklimin bulunmaz fırsat olduğunu dile getirdi.

Bu yıl "Ölçülü ol, israf etme" sloganıyla 2018 yılı ramazan etkinliklerini başlattıklarını ifade eden Dilek, Almanya genelinde camilerde ramazan boyunca her akşam toplu iftar vereceklerini söyledi.

Dilek, "Ramazan'da, iftar sofralarımızda Müslüman olsun ya da olmasın herkesle oruç açacağız ve aynı lokmayı, aynı çorbayı paylaşacağız. Bu mübarek ayı mağfiretine ve rahmetine uygun bir şekilde Müslümanların eda edebilmeleri ve birlikte aşımızı, ekmeğimizi paylaşmak adına bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ramazanın ilk iftar menüsünde mercimek çorbası, etli türlü, makarna ve baklava yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cami Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iftar

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