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Almanya'da Ilk teravih namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:22 | Son Güncelleme

Ramazanın gelişiyle çok sayıda Müslüman'ın yaşadığı Almanya'da camiler doldu

KÖLN (AA) - Almanya'da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazında camileri doldurdu.

Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ndeki ilk teravih namazı, caminin din görevlileri Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan'ın yaptığı mukabele ile başladı.

Teravih namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Vaizi Nurettin Muhtar Acar, verdiği vaazda ramazan ayının anlam ve önemine değindi.

Acar, bu yılki ramazan ayında camilerde “Ölçülü ol, israf etme” temasının işleneceğini ifade ederek, ramazan ayının güzelliği, fazileti ve bereketini anlattı.

Ramazanın tüm İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulunan Acar, vaazın ardından cemaate ilk teravih namazını kıldırdı.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemine ve dünyaya barış getirmesi için dua etti.

Gecenin sonunda DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, camiyi dolduran cemaatle tokalaşarak tebrikleşti.

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