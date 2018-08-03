Almanya’da iltica talebinde bulunanların sayısı temmuzda arttı

BERLİN (AA) – Almanya’da Temmuz ayında iltica başvurusunda bulunanların sayısının, Haziran ayına göre yüzde 14,7 artarak 15 bin 199 kişiye ulaştığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Federal Göç ve Mülteci Dairesine (BAMF) Temmuz ayında 15 bin 199 kişinin iltica talebinde bulunduğu, bu sayının Haziran ayına göre yüzde 14,7 artış anlamına geldiği ifade edildi.
Son aylarda iltica başvurularında bulunanların sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, Haziran ayında 13 bin 354, Mayıs ayında da 12 bin 494 kişinin Almanya’da iltica talebinde bulunduğu belirtildi.
İltica başvurularında Temmuz ayında 3 bin 786 kişi ile Suriyelerin ilk sırada yer aldığına işaret edilen açıklamada, Suriyeleri bin 415 ile Iraklılar, bin 172 ile Türkler, bin 33 kişi ile Afganlar ve 944 ile Nijeryalıların takip ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 2018’in Ocak-Temmuz döneminde toplam 110 bin 324 kişinin iltica başvurusu yaptığı bildirildi.
Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Okuyucu Yorumları 0 yorum