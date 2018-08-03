Almanya’da iltica talebinde bulunanların sayısı temmuzda arttı

BERLİN (AA) – Almanya’da Temmuz ayında iltica başvurusunda bulunanların sayısının, Haziran ayına göre yüzde 14,7 artarak 15 bin 199 kişiye ulaştığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Federal Göç ve Mülteci Dairesine (BAMF) Temmuz ayında 15 bin 199 kişinin iltica talebinde bulunduğu, bu sayının Haziran ayına göre yüzde 14,7 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Son aylarda iltica başvurularında bulunanların sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, Haziran ayında 13 bin 354, Mayıs ayında da 12 bin 494 kişinin Almanya’da iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

İltica başvurularında Temmuz ayında 3 bin 786 kişi ile Suriyelerin ilk sırada yer aldığına işaret edilen açıklamada, Suriyeleri bin 415 ile Iraklılar, bin 172 ile Türkler, bin 33 kişi ile Afganlar ve 944 ile Nijeryalıların takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 2018’in Ocak-Temmuz döneminde toplam 110 bin 324 kişinin iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

