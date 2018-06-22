Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığı protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Spandau İslam Toplumu ve Spandau Protestan Kilisesi tarafından ilçe belediye binasının önünde "Irkçılığa ve şiddete karşı Spandau birlikte duruyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye Federal Meclis Milletvekilleri Sven Schulz ve Kai Wegner, Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin Eyalet Meclisi üyeleri ve çok sayıda Türk ve Alman katıldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Schulz, yaptığı konuşmada, başörtülü kadınların ve kipa takan insanlar hakarete ve saldırıya uğradıklarında, sokakta uyuyan evsizler ateşe verildiğinde "Almanya’da neler oluyor?" diye sorulması gerektiğini söyledi.

Eskiden de bu tür saldırıların yapıldığını ancak bunların sayısının son dönemde arttığına dikkati çeken Schulz, bu saldırıların internette sosyal medyada başladığını ve sokakta, metroda ve markette şiddete dönüştüğünü kaydetti.

Irkçılığın ve nefret söyleminin toplumda kendine yer bulmaya başladığını ifade eden Schulz, "Aşırı sağdan gelen zehrin yavaş yavaş ve etkili bir şekilde siyasetin ve toplumun içine kadar girmemesine dikkat etmemiz lazım." şeklinde konuştu.