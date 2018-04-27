Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin altında 7 bin kişi azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5,3 ile önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.
Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında piyasalarda 15 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 7 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 370 bin olarak ölçüldü.
Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 5,3 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.
Diğer yandan, arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, nisanda yüzde 5,5’ten 5,3’e geriledi.
Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İş gücü piyasasında bahar toparlanması nisan ayında da devam ediyor. Ancak yine de iş gücü piyasalarındaki gelişim, son derece iyi geçen kış aylarından daha zayıf gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.
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