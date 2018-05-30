Almanya'da işsizlik rekor seviyeye düştü

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 11 bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5,2 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 11 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 358 bin olarak ölçüldü.

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise mayısta yüzde 5,2 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Daha önceki rekor, yüzde 5,3 ile bu yılın mart ayında kaydedilmişti.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, mayıs ayında yüzde 5,3’ten 5,1’e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş piyasasında artış eğilimi kış aylarında olduğundan daha yavaş olsa da devam ediyor.” ifadesini kullandı.

