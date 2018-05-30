HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'da işsizlik rekor seviyeye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ülkede işsizlik, bu yılın mayıs ayında yüzde 5,2 ile yeni rekor seviyeye indi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 11 bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5,2 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 11 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 358 bin olarak ölçüldü.

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise mayısta yüzde 5,2 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Daha önceki rekor, yüzde 5,3 ile bu yılın mart ayında kaydedilmişti.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, mayıs ayında yüzde 5,3’ten 5,1’e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş piyasasında artış eğilimi kış aylarında olduğundan daha yavaş olsa da devam ediyor.” ifadesini kullandı.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktıTarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya işsizlik

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.