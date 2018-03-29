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Almanya'da işsizlik rekor seviyeye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Ülkede işsizlik, bu yılın mart ayında yüzde 5,3 ile yeni rekor seviyeye indi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 19 bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5,3 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, mart ayında piyasalarda 15 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 19 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 373 bin olarak ölçüldü.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise martta yüzde 5,3 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Daha önceki rekor, yüzde 5,4 ile bu yılın ocak ayında kaydedilmişti.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, martta yüzde 5,7’den 5,5’e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasasının olumlu gelişimi mart ayında da devam etti.” ifadesini kullandı.

Scheele, şirketlerin sosyal sigorta kapsamında daha fazla iş oluşturduğunu ve daha fazla personel aramaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Almanya işsizlik BA destatis

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