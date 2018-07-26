Almanya'da istihbarat raporuna göre PKK terör örgütü yandaşı sayısı arttı

BERLİN (AA) - Almanya'daki Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerini genişlettiği ve ülke genelinde yanlıların sayısının arttığı belirtildi.

İç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) 2017 yılı istihbarat raporuna göre, 2016 yılında 14 bin olan PKK terör örgütü yandaş sayısının, geçen yıl 500 kişi aratarak 14 bin 500'e yükseldiğini ifade edildi.

Raporda, "PKK, Almanya'daki üye sayısı ve güç anlamında en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor." ifadesi yer aldı.

PKK terör örgütünün, geçen yıl Almanya'da 14 milyon avro, Avrupa genelinde ise 25 milyon avro para topladığı da raporda yer aldı.

BfV'nin 358 sayfalık raporunda, 16 sayfa yer ayırılan PKK'ya ait dernek ve diğer oluşumların, geçen yıllarda pek çok defa olumlu bir izlenim vermek için adlarını değiştirdikleri de belirtildi.

Raporda, Almanya ve Avrupa'daki PKK terör örgütü yapılanmalarının hala kuzey Irak'taki terör örgütünün otoriter kadroları tarafından kontrol edildiği ve şiddetin PKK ideolojisinin bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.