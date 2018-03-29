Almanya'da istihdam şubatta hafif arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış istihdam, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,1’lik artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Şubatta istihdama katılan kişi sayısı 44 bin kişi artarken, toplam istihdam 44 milyon 589 bin oldu.

Almanya’da şubat ayında istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde aylık yüzde 0,1, Şubat 2017’ye göre de yüzde 1,4 arttı.

Bu arada, iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, şubat ayında arındırılmamış rakamlarla 1,63 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 94 bin (yüzde 6,5) artış kaydetti.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise şubatta önceki aya kıyasla yaklaşık 11 bin kişi azalarak 1,51 milyon seviyesinde gerçekleşti. Ülkede şubat ayı arındırılmış işsizlik de yüzde 3,5 olarak ölçüldü.