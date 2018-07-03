Almanya'da kadın işveren buluşması

KÖLN (AA) - Almanya'da düzenlenen ''Kadın iş dünyası iş birliğini geliştirme'' konulu toplantıda Almanya'daki girişimci Türk kadınlarının önemi vurgulandı
Köln kentindeki toplantıya Yurtdışı Türkler Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sibel İpekkan, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve eşi Şeyda Erciyes, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Aile ve Uyum Müsteşarı Serap Güler ile farklı mesleklerden çok sayıda davetli katıldı.
Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, burada yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik, siyasi alanlarda daha fazla yer almalarını istediklerini belirterek, ''Bu tür toplantılara başkonsolosluk olarak destek veriyoruz. Dışişleri bünyesinde 45 tane kadın büyükelçi var. Kadınlar önemli görevler yapıyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dört tane başkonsolosluktan ikisi kadın olan başkonsolos arkadaşlarımız görev yapıyor. Almanya genelinde on üç başkonsolostan beşi kadın. Kadınların önde olması önemlidir. Uluslararası örgütlerde kadın sayısını artırmamız gerekiyor. Kadınların aile, ekonomik, siyasi alan başta olmak üzere birçok alanda yansımaları var. Kadınların önemli kurumlarda görev alması ülkemize büyük getirisi olacak." ifadesini kullandı.
Kadınlara yönelik bu tür toplantılara destek vereceklerini dile getiren Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Aile ve Uyum Müsteşarı Güler de ''Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İstisnalar dışında maalesef her başarılı kadının arkasında bir erkek yok. Bu tür toplantılarda bir araya gelmek çok güzel. Federal ve eyalet hükümetinden ailelere yönelik birçok programlar var. Bir sonraki toplantıda buradaki ailelere yönelik programları sunmak istiyoruz. Bilhassa yabancı kökenli ailelere yönelik çok sayıda destek programları var .Uyum bakanlığı olarak önümüzdeki dönemlerde çok daha somut adımlar atacağız." diye konuştu.
Yurtdışı Türkler Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı İpekkan ise kurumun faaliyetlerini tanıtan sunum yaptı.
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