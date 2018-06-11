Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi

KÖLN (AA) - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ayet-i kerimede "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Almanya’daki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde yer alan Köln Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Çoğunluğu Türklerden oluşan ve her milletten Müslüman'ı buluşturan camide, cemaatin saf tuttuğu teravih namazının ardından dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken ve gözyaşı döken Müslümanların huzur bulması için dua edildi.
DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, vaazında rahmet ve arınma ayı olan mübarek ramazan ayının önemine değindi.
Dilek, "Rabbimizden niyazımız, asırlar önce Kadir Gecesi nasıl bize Kur'an'ı getirdiyse, bu Kadir Gecesi de acılar içerisinde kıvranan İslam alemine ve bütün insanlığa Kur'an'ın merhametini, adaletini, sevgisini getirsin. Kadir Gecesi, kadrimizin yücelmesine vesile olsun." dedi.
Ahmet Dilek, "Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için de vazgeçilmez bir fırsattır. Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden herkesin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, topyekun insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını, akan kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, Ramazan Bayramı'na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
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