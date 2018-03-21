Almanya'da kamu çalışanlarından uyarı grevi

BERLİN (AA) - Almanya'da kamu çalışanlarının, ücret artışı talebiyle dün başlattığı uyarı grevi bugün de devam etti.

Verdi Sendikası'ndan yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla yapılan uyarı grevine bugün 20 binin üzerinde katılımın olduğu bildirildi.

Grevin ağırlık merkezi olan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde 14 bin 500 kişinin iş bıraktığı ifade edilen açıklamada, eyalette Düsseldorf, Köln ve Bonn kentlerinde özellikle toplu taşıma çalışanlarının grev yaptığı vurgulandı.

KRV dışında Bavyera, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Hamburg’da eyaletlerinde de iş bırakma eylemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, birçok çocuk yuvasında, hastanelerde, belediyelerde ve iş bulma kurumlarındaki kamu çalışanlarının da bugün iş başı yapmadığı kaydedildi.

Grevin yarın Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde süreceği kaydedildi.

Grevden dolayı Köln ve Düsseldorf'ta metro ve tramvayların çalışmadığı, halkın ulaşım konusunda daha çok otomobillerini ve taksileri kullanmalarından dolayı bu kentlerdeki trafikte yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Almanya'da dün yapılan uyarı grevine 35 bin kamu çalışanının katıldığı bildirilmişti.

Verdi Sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.