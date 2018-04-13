Almanya'da kamu işçilerinin grevi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da kamu çalışanlarının ücret artışı talebiyle birçok eyalette yaptıkları uyarı grevi kapsamında bu hafta yaklaşık 150 bin kamu çalışanının iş bıraktığı ifade edildi.

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Birleşik Hizmet Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yapılan uyarı grevine bu hafta yaklaşık 150 bin kamu çalışanının katıldığı belirtildi.

Hafta boyunca yapılan grevler nedeniyle federal hükümetin ve belediyelerin kamu hizmetlerinin aksadığı bildirildi.

Bugün grevin son günü olduğuna işaret edilen açıklamada, "Pazar günü yapılacak üçüncü tur müzakerelerinin başlamasından önce grevin son gününde, Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thuringen eyaletlerinde 17 binden fazla kamu çalışanı iş bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Bugün Hessen eyaletindeki grev nedeniyle Frankfurt'ta metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları çalıştırılmadı, kentte yalnızca otobüs ve bölgesel trenler hizmet verdi.