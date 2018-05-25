KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı.

DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan 30 yayınevi katıldı.

Çoğunluğu Türkçe olmak üzere, Almanca kitapların da yer aldığı 10 bin eserin sergilendiği fuarda, panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik de gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde kitap deyince ilk akla gelen Kur’an-ı Kerim’dir. Medeniyetlerin kaynağı okumaktır. ‘Oku’ Allah’ın insana son peygamber ile gönderdiği ilk emirdir. Bu yüzden okumak ve araştırmak zorundayız. Bu fuarın çocuklara, gençlere ve ailelere okuma bilinci kazandırmasını ümit ediyorum."