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Almanya'da "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

Almanya'da "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı.

DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan 30 yayınevi katıldı.

Çoğunluğu Türkçe olmak üzere, Almanca kitapların da yer aldığı 10 bin eserin sergilendiği fuarda, panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik de gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde kitap deyince ilk akla gelen Kur’an-ı Kerim’dir. Medeniyetlerin kaynağı okumaktır. ‘Oku’ Allah’ın insana son peygamber ile gönderdiği ilk emirdir. Bu yüzden okumak ve araştırmak zorundayız. Bu fuarın çocuklara, gençlere ve ailelere okuma bilinci kazandırmasını ümit ediyorum."

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de eğitimin önemine vurgu yaparak, "Buradaki geleceğimizin temeli, gençlerimizin eğitimi ile orantılıdır. Okuyan, araştıran ve sorgulayan gençlik hepimizin burada teminatı olacak. İlki düzenlenen kitap fuarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu da çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılanmasının önemini vurguladı.

Aşıkoğlu, DİTİB olarak ilk kez böyle bir fuar düzenlediklerini ifade ederek, "Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı aydır. Yani okumanın ve öğrenmenin daha da bir vurgulandığı aydır. Biz de ramazan ayı münasebetiyle ilgi duyan herkesin istifade edebilmesi amacıyla bir kitap fuarı açmayı planladık. Bütün katılımcılara teşriflerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarına katılanlar, kitap ve el sanatları stantlarını ziyaret etti.

Fuar, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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