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Almanya'da köpekli saldırıya uğrayan taraftara davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Gelsenkirchen'de polisin köpekli saldırısına uğrayan Tufan Çolak, İstanbul'da bir Galatasaray maçına davet edildi

GELSENKİRCHEN (AA) - Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında polisin köpekli saldırısına uğrayan Tufan Çolak'ı hastanede ziyaret eden Avrupa Galatasaray Dernekleri Federasyonu Başkanı Yakup Peker, Çolak'a Galatasaray forması, kaşkolu ve bayrağı hediye etti.

Marienhospital'de kalan Çolak'ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal ve Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, Tufan Çolak'ı iyileştikten sonra Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı bir maça davet etti.

Aynı zamanda Köln Galatasaraylılar Dernek Başkanı ve Galatasaray Kongre Üyesi Yakup Peker, ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.

Masum bir sevinç gösterisine Alman polisinin bu şekilde sert bir müdahalede bulunmasının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Peker, bu olaya duyarsız kalamayacaklarını söyledi.

Peker, "Polis biraz daha tedbirli ve anlayışlı davranabilirdi. Tufan kardeşimiz mağdur olduğu halde Alman basınında sanki kendisi suçlu gibi gösteriliyor, bu doğru değil. Biz videoları inceledik. Polis uyarı yapıyor ve henüz uyarı bile bitmeden topluluğun üzerine saldırıyorlar. Polisin tutamadığı köpek aniden bu kardeşimize saldırıyor ve karnını ısırıyor." dedi.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması dileğinde bulunan Peker, "Polisin bizim güvenliğimiz için çalıştığını biliyoruz ancak maalesef bu olayda polisin yaptığı bir hata olduğunu düşünüyoruz ve kasıt aramıyoruz. Bu olaydan ders çıkarılmasını istiyoruz. Sadece burada değil, dünyanın her yerinde taraftarlar seviniyor. Yakında Dünya Kupası olacak, onların sevincine nasıl tolerans gösteriliyorsa Türk taraflarlarına da aynı toleransın gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyiye giden Tufan Çolak ise Türk Telekom Stadı'nda şimdiye kadar hiç maç izlemediğini ifade ederek, aldığı davetten dolayı büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğunu dile getirdi.

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