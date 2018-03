Almanya'da kundaklanan caminin yanındaki meydanda cuma namazı

BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’de vatandaşlar, 11 Mart’ta kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi’nin yanındaki meydanda sıfırın altında 5 derecede cuma namazı kıldı.

Müslümanlarla dayanışma ve birlik göstermek için “Sen de seccadeni al da gel” sloganıyla cami yanındaki meydanda toplanan yaklaşık bin kişi, dondurucu soğukta cuma namazını kıldı. Namaza, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve birçok dernek başkanı da katıldı.

Koca Sinan Cami İmamı Bayram Türk, okuduğu hutbede, hiçbir insanın ırk, din, renk, cinsiyet, millet veya coğrafya sebebiyle kendisini üstün görme ve diğer insanları aşağılama hakkına sahip olmadığını belirterek, “Hazreti Peygamber 'Irkçılık davasına kalkışan bizden değildir' buyurarak, ırkçılığın İslam tarafından kesinlikle reddedildiğini ifade etmiştir." dedi.

Son günlerde ibadethanelere yönelik saldırıların ciddi bir şekilde arttığına işaret eden Türk, "Her milletten her düşünce ve fikirde insanın huzur içinde ibadetlerini yerine getirdiği güven ve esenlik teminatı olan camilerimize yapılan bu saldırılar bizleri derinden üzmekte ve cemaatimizi ciddi bir şekilde tedirgin etmektedir. Bu vesileyle herkesi sağ duyulu hareket etmeye ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ederken, mabetlerimizim ve cemaatimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda yetkililerin gerekli tedbirleri alacakları yönündeki beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.