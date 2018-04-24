Almanya'da Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışması

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışmalarının Almanya finali yapıldı.

DİTİB Münster-Bielefeld Merkez Camisi'nde düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na Almanya'dan 13 bölge birincisi katıldı.

DİTİB Mainz Dini Danışma Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar ile DİTİB Köln Merkez Camisi din görevlisi Emre Şimşek'in jüriliğini yaptığı yarışmada, güzel kıraat ile güzel makam kategorilerinde Stuttgart bölgesinden Yasir Bektaş birinci oldu. Yarışmada Münster bölgesinden Abdussamded Cebba ikinci, Mainz bölgesinden Ferhat Tan da üçüncülüğü kazandı.

DİTİB Frankfurt-Kelsterbach Fevzi Çakmak Camisi'nde düzenlenen ezanı güzel okuma yarışmasında ise Düsseldorf bölgesinden Alperen Mehmet Kurul birinci, Frankfurt bölgesinden Çağrı Türk ikinci ve Essen bölgesinden Ömer Türker ise üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi.

Öte yandan Kurul Başkanı Dindar ve din görevlisi Şimşek, düzenlenen bu yarışmaların asıl amacının camilerde yetişen çocukları ve gençleri teşvik etmek, ödüllendirmek, ailelerine ve topluma yararlı bireyler olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.