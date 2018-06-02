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Almanya’da kuvvetli yağış ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 04:02 | Son Güncelleme

Başkent Berlin’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına havalimanlarında aksaklıklara ve su baskınlarına yol açtı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, Tegel ve Schönefeld havalimanlarında aksaklıklara neden oldu.

Açıklamada, iki havalimanında uçuşlarda gecikmelerin ve iptallerin yaşandığı ifade edildi.

RBB televizyonun haberinde, iki havalimanında bir süre uçaklara yükleme ve boşaltma işlemi yapılamadığından dolayı hava trafiğinin durdurulduğu belirtildi.

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- Havalimanı terminalinin tavanınından su aktı

Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinin sözcüsü Hannes Stefan Hönemann, RBB'ye yaptığı açıklamada, Schönefeld Havalimanındaki A terminalinin, çatıdan su aktığınından dolayı boşaltıldığını vurgulayarak, makinelerle suyu çekme çalışmalarının yapıldığını ve terminalin gün içinde yeniden açılacağını kaydetti.

"B.Z." adlı yerel gazetesinin haberinde, Adlershof ve Lichtenberg semtlerinde fırtına ve yoğun yağmurun ağaçların devrilmesine, kentin bazı caddelerinde su baskınlarına yol açtığı aktarıldı.

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de özellikle Soest kentinde kuvvetli yağmurun etkili olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde Soest kent merkezindeki sokakları ve evlerin bodrum katlarını su bastığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin fırtına kuvvetli yağış

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