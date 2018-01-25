LEVERKUSEN (AA) - Almanya'nın Leverkusen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen "Geleceğe Mektup" isimli proje miniklerden ilgi gördü.
Hafta sonları Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi için camiye gelen çocuklar, düzenlenen proje çerçevesinde kariyer hedeflerini belirleyip kendi el yazıları ile yazdıkları mektupları, gelecekte alıp okumak üzere özel olarak oluşturulan dolaba yerleştirdi.
Caminin din görevlileri İbrahim Alınmaz ve Ömer Karabıyık, projeyle çocukların geleceğe yönelik hedef belirlemelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Karabıyık, "Belki 30, belki 50 yıl sonra bu çocuklar camiye tekrar geldiklerinde kendi kalemiyle yazdıkları mektuplarını açarak vermiş oldukları sözü tutup tutamadıklarını görecekler. Kim bilir belki de kendi çocuklarına göstererek nesilden nesle bu güzel düşünceyi devam ettirecekler." dedi.
Din görevlisiAlınmaz da mektubun sonunda "Belirlemiş olduğum hedefe ulaşacağıma hocalarımın şahitliğinde söz veriyorum." ifadesini kullanan çocukların, eğitim ve kariyer yaşamlarını bu sorumluluk bilinciyle inşa edecek olmalarının hem ebeveynleri hem de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.
(AA)
Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı
Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum