LEVERKUSEN (AA) - Almanya'nın Leverkusen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen "Geleceğe Mektup" isimli proje miniklerden ilgi gördü.

Hafta sonları Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi için camiye gelen çocuklar, düzenlenen proje çerçevesinde kariyer hedeflerini belirleyip kendi el yazıları ile yazdıkları mektupları, gelecekte alıp okumak üzere özel olarak oluşturulan dolaba yerleştirdi.

Caminin din görevlileri İbrahim Alınmaz ve Ömer Karabıyık, projeyle çocukların geleceğe yönelik hedef belirlemelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karabıyık, "Belki 30, belki 50 yıl sonra bu çocuklar camiye tekrar geldiklerinde kendi kalemiyle yazdıkları mektuplarını açarak vermiş oldukları sözü tutup tutamadıklarını görecekler. Kim bilir belki de kendi çocuklarına göstererek nesilden nesle bu güzel düşünceyi devam ettirecekler." dedi.

Din görevlisiAlınmaz da mektubun sonunda "Belirlemiş olduğum hedefe ulaşacağıma hocalarımın şahitliğinde söz veriyorum." ifadesini kullanan çocukların, eğitim ve kariyer yaşamlarını bu sorumluluk bilinciyle inşa edecek olmalarının hem ebeveynleri hem de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

(AA)