Almanya'da Mısırlı foto muhabiri Shawkan için gösteri

BERLİN (AA) - Mısır'da tutuklu bulunan ve kamuoyunda "Shawkan" olarak bilinen Mısırlı foto muhabiri Mahmud Ebu Zeyid'in serbest bırakılması için Almanya'nın başkenti Berlin'de gösteri düzenlendi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Shawkan'ın fotoğraflarını taşıdı.

Örgütün Almanya Müdürü Christian Mihr, burada yaptığı açıklamada, Shawkan'ın, darbe ile görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlılarının düzenlediği gösterinin şiddet kullanılarak dağıtıldığı sırada görevini yaparken 14 Ağustos 2013'te Kahire'de gözaltına alındığını belirtti.

Shawkan'ın 700'den fazla kişiyle "saçma" suçlamalarla yargılandığını ifade eden Mihr, savcılığın ünlü foto muhabiri için idam cezası istediğini anımsattı.

Mihr, Shawkan hakkındaki kararın geçen cumartesi günü verilmesinin beklendiğini ancak mahkemenin kararı açıklamasını 8 Eylül’e ertelediğini ifade ederek, "Shawkan'ın sağlığı gözaltına alındığından bu yana kötüleşti." dedi.

Shawkan'ın ve Mısır'daki diğer gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden Mihr, bu konuda Alman hükümetinin de çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

Mihr, konuşmanın ardından örgütün başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan 2 bin 100'ün üzerindeki imzayı Mısır'ın Berlin Büyükelçiliğine teslim etti.

